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Елена Власовна

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Влас Софонович

Мать: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1761

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
28.03.1766

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Архип Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Козмич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Козмич

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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