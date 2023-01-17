Елена Власовна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Влас Софонович
Мать: Агафия Иосифовна
Рождение ребёнка
12.04.1761
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
28.03.1766
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Архип Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно