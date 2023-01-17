Ширяев Никифор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
62 семья в 1858 111 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Ширяева Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Ширяева Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Ширяева Параскева Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно