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Ширяев Никифор Прокофьевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
62 семья в 1858 111 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Ширяева Параскева Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ширяев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ширяева Параскева Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Ширяева Параскева Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Параскева Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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