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Лазарь Александров

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

20.10.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Александр

Мать: Наталья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Владимир Лазарев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Волхонский Михаил Лазарев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Козьма Лазарев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Рождение ребёнка
06.06.1821

Дочь: Акилина Лазарева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрона Лазарева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Лазарев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Лазарев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ирина Лазарева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.10.1847
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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