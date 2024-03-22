Лазарь Александров
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти20.10.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Александр
Мать: Наталья Абрамова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Владимир Лазарев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Волхонский Михаил Лазарев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Козьма Лазарев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
06.06.1821
Дочь: Акилина Лазарева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрона Лазарева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Лазарев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Лазарев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ирина Лазарева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1847