(Кисловская) Надежда Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кисловская) Надежда Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1866

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1866

Отец: Кисловский Лев

Мать: Кисловская Анна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Халютин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Халютин Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Халютин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблочкова Елизавета

Отец ребёнка: Халютин Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халютин Сергей Николаевич

Смерть
1943
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