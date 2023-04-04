(Кисловская) Надежда Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1866
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1866
Отец: Кисловский Лев
Мать: Кисловская Анна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Халютин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Халютин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблочкова Елизавета
Отец ребёнка: Халютин Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943