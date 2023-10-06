Мансурова (Пушкарёва) Галина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансурова (Пушкарёва) Галина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мансуров Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1977

Сын: Пушкарёв Алексей Олегович

Отец ребёнка: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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