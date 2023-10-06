Мансурова (Пушкарёва) Галина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1977
Сын: Пушкарёв Алексей Олегович
Отец ребёнка: не указан
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область