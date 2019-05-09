Зенищева (Дедова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1939
Дата смерти09.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1959
Дочь: Осолодченко (Зенищева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Зенищев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1967
Дочь: Тутаева (Зенищева) Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Зенищев Николай Алексеевич
Смерть
09.05.2019