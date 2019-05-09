Зенищева (Дедова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенищева (Дедова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Дата смерти

09.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Дедов Григорий Иванович

Мать: Коротких Варвара Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенищев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1959

Дочь: Осолодченко (Зенищева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Зенищев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1967

Дочь: Тутаева (Зенищева) Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Зенищев Николай Алексеевич

Смерть
09.05.2019

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