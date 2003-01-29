Котов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения21.01.1952
Дата смерти29.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952
Отец: Котов Пётр Васильевич
Мать: Панова Полина Ильинична
Рождение ребёнка
10.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2003