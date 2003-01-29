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Котов Владимир Петрович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

21.01.1952

Дата смерти

29.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952

Отец: Котов Пётр Васильевич

Мать: Панова Полина Ильинична

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
29.01.2003

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