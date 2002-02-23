Соколова Владлена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Владлена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2002

Отец: не указан

Мать: Лезова Елена Геннадьевна

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