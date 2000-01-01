Гаврикова (Праслова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Праслова) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Праслов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавриков Николай

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Плетюхина Нина

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Смерть
Неизвестно
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