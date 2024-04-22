Титов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения12.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885 ст.
Отец: Алексей Титов
Мать: Александра Лаврентьева
Крещение
13.08.1885 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ирина Титова
Восприемник
26.09.1897 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Васильев Кабанов
Восприемник
13.04.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ирина Степанова
Бракосочетание
12.05.1904 ст.
Жена: Титова Ирина Матвеева
Воскресенская церковь, г. Руза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно