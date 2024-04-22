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Титов Иван Алексеев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885 ст.

Отец: Алексей Титов

Мать: Александра Лаврентьева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
13.08.1885 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ирина Титова
Восприемник
26.09.1897 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Васильев Кабанов
Восприемник
13.04.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ирина Степанова
Бракосочетание
12.05.1904 ст.

Жена: Титова Ирина Матвеева

Воскресенская церковь, г. Руза
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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