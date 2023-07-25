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Иовлев Павел
Иовлев Павел
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Афиногенов Иов
Мать
Игнатьева Евдокия
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Афиногенов Иов
Мать:
Игнатьева Евдокия
Смерть
Неизвестно
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