Иовлев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иовлев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Афиногенов Иов

Мать: Игнатьева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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