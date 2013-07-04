Москвитин Алексей Георгиевич
Место рождениясело Модонкуль
Дата рождения30.06.1932
Дата смерти04.07.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932
Отец: Москвитин Георгий Митрофанович
Мать: не указана
село Модонкуль
Рождение ребёнка
01.03.1965
Дочь: Черепанова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Москвитина Зоя Григорьевна
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
ЗАГС от 22.04.1965 №106
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2013
Посольская, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Кабанский районный отдел Управления ЗАГС РБ Запись №403 от 09.07.2013 Справка о смерти №428 от 24.05.2016г. причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз и церебральный атеросклероз