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Москвитин Алексей Георгиевич

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Место рождения

село Модонкуль

Дата рождения

30.06.1932

Дата смерти

04.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932

Отец: Москвитин Георгий Митрофанович

Мать: не указана

село Модонкуль
Рождение ребёнка
01.03.1965

Дочь: Черепанова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Москвитина Зоя Григорьевна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
ЗАГС от 22.04.1965 №106
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвитина Зоя Григорьевна

Смерть
04.07.2013
Посольская, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Кабанский районный отдел Управления ЗАГС РБ Запись №403 от 09.07.2013 Справка о смерти №428 от 24.05.2016г. причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз и церебральный атеросклероз
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