Шайдуллин Рифат Фаилович
Место рождения
Дата рождения10.02.1965
Дата смерти12.08.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1965
Отец: Шайдуллин Фаиль
Мать: Шайдуллина Фаузия
Рождение ребёнка
26.11.1992
Дочь: Хабибуллина Айгуль Рифатовна
Мать ребёнка: Шайдуллина Забира Габдулхаевна
Рождение ребёнка
18.03.1995
Сын: Шайдуллин Айнур Рифатович
Мать ребёнка: Шайдуллина Забира Габдулхаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2016