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Шайдуллин Рифат Фаилович

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Место рождения

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1965

Дата смерти

12.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1965

Отец: Шайдуллин Фаиль

Мать: Шайдуллина Фаузия

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1992

Дочь: Хабибуллина Айгуль Рифатовна

Мать ребёнка: Шайдуллина Забира Габдулхаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1995

Сын: Шайдуллин Айнур Рифатович

Мать ребёнка: Шайдуллина Забира Габдулхаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдуллина Забира Габдулхаевна

Смерть
12.08.2016
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