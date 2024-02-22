Кауранен Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауранен Павел Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: не указан

Мать: Кауранен Светлана Владимировна

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