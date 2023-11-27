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Суфиянов Альберт
Суфиянов Альберт
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1988
Пол
Мужской
Отец
Суфиянов Каниф
Мать
Суфиянова Фариза
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1988
Отец:
Суфиянов Каниф
Мать:
Суфиянова Фариза
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