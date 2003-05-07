Чугунов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1954
Дата смерти07.05.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1954
Рождение ребёнка
15.11.1975
Сын: Чугунов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Чугунова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1982
Сын: Чугунов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Чугунова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова Любовь Ивановна
Смерть
07.05.2003