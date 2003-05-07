Чугунов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1954

Дата смерти

07.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1954

Отец: Чугунов Николай Григорьевич

Мать: Чугунова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
15.11.1975

Сын: Чугунов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Чугунова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1982

Сын: Чугунов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Чугунова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Любовь Ивановна

Смерть
07.05.2003
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