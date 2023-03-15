Чепик Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1892
Сын: Чепик Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепик Захар Иванович
Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестимея Ивановна
Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно