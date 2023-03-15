Чепик Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Чепик Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Захар Иванович

Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестимея Ивановна

Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Чепик Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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