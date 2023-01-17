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Мамаев Филипп Александрович
Мамаев Филипп Александрович
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Место рождения
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Дата рождения
29.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Мамаев Александр Николаевич
1959 г.р.
Мать
Мамаева (Чванова) Марина Вадимовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1987
Отец:
Мамаев Александр Николаевич
Мать:
Мамаева Марина Вадимовна
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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