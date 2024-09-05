Ярцева (Ярцева) Александра Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Ярцева) Александра Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.04.2015

Муж: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
2021

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва

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