Илиади (Михайловская) Светлана Борисовна
Место рожденияг. Симферополь
Дата рождения06.07.1926
Дата смерти30.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926
г. Симферополь
Рождение ребёнка
07.12.1951
Дочь: Илиади Юлия Александровна
Отец ребёнка: Илиади Александр Николаевич
г.Львов
Рождение ребёнка
14.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илиади Александр Николаевич
г. Курск
Смерть
30.04.2011
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское