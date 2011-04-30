Илиади (Михайловская) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлиади (Михайловская) Светлана Борисовна

Илиади (Михайловская) Светлана Борисовна

avatar

Место рождения

г. Симферополь

Дата рождения

06.07.1926

Дата смерти

30.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926

Отец: Михайловский Борис Георгиевич

Мать: Михайловская Юлия Яковлевна

г. Симферополь
Рождение ребёнка
07.12.1951

Дочь: Илиади Юлия Александровна

Отец ребёнка: Илиади Александр Николаевич

г.Львов
Рождение ребёнка
14.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илиади Александр Николаевич

г. Курск
Смерть
30.04.2011
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close