Правдзинская Петрова Татьяна Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1985
Сын: Правдзинский Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Правдзинская Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сквира, Київська область