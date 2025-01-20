Правдзинская Петрова Татьяна Владиславовна 07.09.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Правдзинская Петрова Татьяна Владиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961

Отец: Петров Вячеслав Васильевич

Мать: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Правдзинский Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Правдзинская Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сквира, Київська область

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