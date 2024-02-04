Косова Алевтина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1976
Отец: Савиных Валерий Иванович
Мать: Ковалева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
10.02.2006
Дочь: Косова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Косов Сергей Владимирович