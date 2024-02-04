Косова Алевтина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова Алевтина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1976

Отец: Савиных Валерий Иванович

Мать: Ковалева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
10.02.2006

Дочь: Косова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Косов Сергей Владимирович

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