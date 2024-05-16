Манкевич Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМанкевич Иван

Манкевич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Манкевич) Татьяна

Мать ребёнка: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1956

Дочь: Козакова (Манкевич) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Манкевич Николай

Мать ребёнка: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.