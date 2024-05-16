Манкевич Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Манкевич) Татьяна
Мать ребёнка: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1956
Дочь: Козакова (Манкевич) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Манкевич Николай
Мать ребёнка: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно