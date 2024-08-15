Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кожин Никита Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1897 ст.

Сын: Кожин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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