Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Иван Егорович
Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Егор Никитич
Смерть
Неизвестно