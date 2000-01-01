Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобров Андрей Егорович

Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Иван Егорович

Отец ребёнка: Бобров Егор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Егор Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close