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Косарева Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1980

Дочь: Шведова Оксана Григорьевна

Отец ребёнка: Косарев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.1981

Сын: Тончук Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Косарев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.1983

Дочь: Косарева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Косарев Александр Николаевич

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