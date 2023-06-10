Косарева Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1980
Дочь: Шведова Оксана Григорьевна
Отец ребёнка: Косарев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1981
Сын: Тончук Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Косарев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.1983
Дочь: Косарева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Косарев Александр Николаевич