(Осипова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876

Отец: Осипов Григорий Георгиевич

Мать: Осипова Евгения Игнатьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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