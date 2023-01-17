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(Осипова) Анастасия Григорьевна
(Осипова) Анастасия Григорьевна
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Место рождения
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
20.12.1876
Пол
Женский
Отец
Осипов Григорий Георгиевич
1855 г.р.
Мать
Осипова (Строилова) Евгения Игнатьевна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876
Отец:
Осипов Григорий Георгиевич
Мать:
Осипова Евгения Игнатьевна
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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