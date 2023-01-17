Никулин Михаил Никитич
Место рожденияс.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Дата рождения1911
Дата смерти08.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Никулин Никита
с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Образование
По 1930
Институт советского строительства
высшее
Образование
По 1937
Полковая школа
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Инна Михайловна
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Работа или профессия
Между ?.11.1939 и 1944
член ВКП(б)
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никулин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Военная служба
07.07.1941
призван Касторенским РВК Курской области (см. "Информацию из донесения о безвозвратных потерях" и "Наградной лист") (по другой информации - призван Краснодарским ГВК - сайт https://pamyat-naroda.ru/he... Показать все
Работа или профессия
С 07.07.1941
Красная Армия
доброволец | призван Касторенским РВК Курской области (см. "Информацию из донесения о безвозвратных потерях" и "Наградной лист")
Место жительства
1941
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 59-8
Работа или профессия
Неизвестно
г.Краснодар, СССР
Первый секретарь Крайкома партии, представитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР по Краснодарскому краю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
240 Гвардейский стрелковый полк 74 Гвардейской стрелковой Нижнеднепровской дивизии
парторг, звание - Гвардии капитан | см. "Наградной лист".
Смерть
08.03.1944
Село Заря Владимирского района Николаевской области, Украинская ССР, СССР
Причина смерти: Погиб в бою | https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz<удалено>/ https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek5<удалено>/https://obd-memorial.ru/html/info.htm... Показать все
Похороны
Около 08.03.1944
Село Заря Владимирского района Николаевской области, Украинская ССР, СССР
с.Заря, центр села,10 метров от дороги влево | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=<удалено> иные сведения - уситр.(?) с. Заречье Владимирского района Николаевской области, Украинская ССР, СССР ... Показать все