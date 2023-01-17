Никулин Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Михаил Никитич

Никулин Михаил Никитич

avatar

Место рождения

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

1911

Дата смерти

08.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Никулин Никита

Мать: Никулина Анна Аникандровна

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Образование
По 1930
Институт советского строительства
высшее
Образование
По 1937
Полковая школа
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Инна Михайловна

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Работа или профессия
Между ?.11.1939 и 1944
член ВКП(б)
Рождение ребёнка
1940

Сын: Никулин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Военная служба
07.07.1941
призван Касторенским РВК Курской области (см. "Информацию из донесения о безвозвратных потерях" и "Наградной лист") (по другой информации - призван Краснодарским ГВК - сайт https://pamyat-naroda.ru/he... Показать все
Работа или профессия
С 07.07.1941
Красная Армия
доброволец | призван Касторенским РВК Курской области (см. "Информацию из донесения о безвозвратных потерях" и "Наградной лист")
Место жительства
1941
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 59-8
Работа или профессия
Неизвестно
г.Краснодар, СССР
Первый секретарь Крайкома партии, представитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР по Краснодарскому краю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
240 Гвардейский стрелковый полк 74 Гвардейской стрелковой Нижнеднепровской дивизии
парторг, звание - Гвардии капитан | см. "Наградной лист".
Смерть
08.03.1944
Село Заря Владимирского района Николаевской области, Украинская ССР, СССР
Причина смерти: Погиб в бою | https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz<удалено>/ https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek5<удалено>/https://obd-memorial.ru/html/info.htm... Показать все
Похороны
Около 08.03.1944
Село Заря Владимирского района Николаевской области, Украинская ССР, СССР
с.Заря, центр села,10 метров от дороги влево | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=<удалено> иные сведения - уситр.(?) с. Заречье Владимирского района Николаевской области, Украинская ССР, СССР ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close