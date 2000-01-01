Лагошина (Алхутова) Галина (Агафья) Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошина (Алхутова) Галина (Агафья) Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Алхутов Тихон Федорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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