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Волков Анатолий Степанович

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Место рождения

Аничково, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.06.1937

Дата смерти

06.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937

Отец: Волков Степан Васильевич

Мать: Иванова Надежда Игнатьевна

Аничково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2000
Псков, город Псков, Псковская область
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