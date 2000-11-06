Волков Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рождения15.06.1937
Дата смерти06.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937
Рождение ребёнка
22.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2000
Псков, город Псков, Псковская область