Васин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1953
Дата смерти15.12.2018
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2018
Москва, город федерального значения Москва