Васин Алексей 17.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1953

Дата смерти

15.12.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Васина (Аврущенко) Ирина Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2018
Москва, город федерального значения Москва

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