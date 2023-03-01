Пирогова Елизавета Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Елизавета Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пирогов Егор Степанович

Отец ребёнка: Пирогов Степан Егорович

Хомутово, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Сыроватская Анна Степановна

Отец ребёнка: Пирогов Степан Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Степан Егорович

Смерть
Неизвестно
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