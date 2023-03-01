Пирогова Елизавета Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никанор
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Пирогов Степан Егорович
Хомутово, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Сыроватская Анна Степановна
Отец ребёнка: Пирогов Степан Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно