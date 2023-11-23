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Акилина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Яков Филимонов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия II Васильева

Отец ребёнка: Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия I Васильева

Отец ребёнка: Василий Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иоаннов

Андрей Васильевич (1742 - ?) Родился в семье дьячка села Новоникольского Романов-Борисоглебского уезда Василия Иоанновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Гликерия Петровна (1749-?), дочь дья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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