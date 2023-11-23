Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Яков Филимонов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия II Васильева
Отец ребёнка: Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия I Васильева
Отец ребёнка: Василий Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иоаннов
Андрей Васильевич (1742 - ?) Родился в семье дьячка села Новоникольского Романов-Борисоглебского уезда Василия Иоанновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Гликерия Петровна (1749-?), дочь дья... Показать все
Смерть
Неизвестно