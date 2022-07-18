Водовозов Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозов Евгений Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.06.2000

Жена: Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
05.12.2001

Сын: Водовозов Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
23.05.2013

Сын: Водовозов Демид Евгеньевич

Мать ребёнка: Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна

Развод
2023

Жена: Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна

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