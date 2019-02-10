Васильченко (Рыбалкина) Светлана Викторовна 10.02.1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильченко (Рыбалкина) Светлана Викторовна

Автор
СВ
Васильченко (Рыбалкина) С.

женский, родилась 10.02.1963, город Красноармейск, Саратовской области, Россия

Отец
Рыбалкин Виктор Петрович27.11.1937 г.р.
Мать
Рыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна01.08.1940 г.р.
Супруги
Васильченко Сергей Анатольевич24.09.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1963

Отец: Рыбалкин Виктор Петрович

Мать: Рыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна

город Красноармейск, Саратовской области, Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Сергей Анатольевич

Бракосочетание
10.10.1981

Муж: не указан

Дворец БРАКОСОЧЕТАНИЯ, Ворошиловград

Супруг(-а): Светлана Васильченко (Рыбалкина)

Рождение ребёнка
22.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г. Ворошиловград, УССР

Развод
16.12.2005

Муж: не указан

г. Луганск, Украина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.