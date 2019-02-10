Васильченко (Рыбалкина) Светлана Викторовна
женский, родилась 10.02.1963, город Красноармейск, Саратовской области, Россия
ОтецРыбалкин Виктор Петрович27.11.1937 г.р.
МатьРыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна01.08.1940 г.р.
Супруги
Васильченко Сергей Анатольевич24.09.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1963
город Красноармейск, Саратовской области, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.10.1981
Муж: не указан
Дворец БРАКОСОЧЕТАНИЯ, Ворошиловград
Рождение ребёнка
22.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Ворошиловград, УССР
Развод
16.12.2005
Муж: не указан
г. Луганск, Украина