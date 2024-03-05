Малюгина (Зиминская) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгина (Зиминская) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюгина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Малюгин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малюгина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Малюгин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малюгина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Малюгин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ачилова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Малюгин Николай

Смерть
Неизвестно
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