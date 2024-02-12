Латыпов Рушан Ильчанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Рушан Ильчанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1974

Отец: Латыпов Миннур Миннебаевич

Мать: не указана

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