Блохина (Животикова) Вера Константиновна
Место рожденияТамбовская бласть,Никифоровский раон,село Галицино
Дата рожденияС 18.06.1928 по Неизвестно ст.
Дата смерти16.06.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.06.1928 по Неизвестно ст.
Отец: Блохин Константин
Тамбовская бласть,Никифоровский раон,село Галицино
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Орлянкина Мерсиянцева Белова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1957
Сын: Блохин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1960
Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович
г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.03.1963
Дочь: Блохина Попова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1967
Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2002