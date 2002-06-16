Блохина (Животикова) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохина (Животикова) Вера Константиновна

Блохина (Животикова) Вера Константиновна

Место рождения

Тамбовская бласть,Никифоровский раон,село Галицино

Дата рождения

С 18.06.1928 по Неизвестно ст.

Дата смерти

16.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.06.1928 по Неизвестно ст.

Отец: Блохин Константин

Мать: Темникова Мария Никитична

Тамбовская бласть,Никифоровский раон,село Галицино
Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Орлянкина Мерсиянцева Белова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.09.1957

Сын: Блохин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1960

Сын: Блохин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович

г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.03.1963

Дочь: Блохина Попова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Блохин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Блохин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Николай Петрович

Смерть
16.06.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close