(Пархоменко) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1937
Дата смерти04.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937
Отец: Пархоменко Иван
Мать: (Отруцких) Дарья
Развод
Неизвестно
Муж: Саламатин Иван
Бракосочетание
1960
Муж: Саламатин Иван
Рождение ребёнка
01.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саламатин Иван
Смерть
04.06.1977