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(Пархоменко) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1937

Дата смерти

04.06.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937

Отец: Пархоменко Иван

Мать: (Отруцких) Дарья

Развод
Неизвестно

Муж: Саламатин Иван

Бракосочетание
1960

Муж: Саламатин Иван

Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саламатин Иван

Смерть
04.06.1977

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