Кожина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожина Прасковья

Кожина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1817 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Анисим Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Кожина) Марфа Анисимовна

Отец ребёнка: Кожин Анисим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1817 и 1834
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кожина) Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Кожин Анисим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кожина) Авдотья Анисимовна

Отец ребёнка: Кожин Анисим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.