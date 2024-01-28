Кожина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1817 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Кожина) Марфа Анисимовна
Отец ребёнка: Кожин Анисим Иванович
Смерть
Между 1817 и 1834
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кожина) Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Кожин Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кожина) Авдотья Анисимовна
Отец ребёнка: Кожин Анисим Иванович