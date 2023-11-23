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Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Место рождения

дер. Сельцо, Дубровский приход

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Дунаев Иван Матвеев (Матвеевич)

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Дунаев Тимофей больший Матвеев

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Дунаев) Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дунаев Федор Матвеев

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дунаев Тимофей (меньший) Матвеев

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дунаев) Анисья Матвеева

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов

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