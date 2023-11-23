Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Место рождениядер. Сельцо, Дубровский приход
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Дунаев Иван Матвеев (Матвеевич)
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Дунаев Тимофей больший Матвеев
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Дунаев) Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дунаев Федор Матвеев
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дунаев Тимофей (меньший) Матвеев
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дунаев) Анисья Матвеева
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Иванов