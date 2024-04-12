(Ладыгина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ладыгина) Анна Васильевна

(Ладыгина) Анна Васильевна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

26.07.1887

Дата смерти

20.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1887

Отец: Ладыгин Василий Савельевич

Мать: Ладыгина Александра Ивановна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Сокольникова Анастасия Савельева
Смерть
20.02.1888
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 664 (1888) - с Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка https://yandex.ru/archive/catalog/13871523-482e-4358-922c-d36e57b0c8a2/99
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close