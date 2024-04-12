(Ладыгина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1887
Дата смерти20.02.1888
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Сокольникова Анастасия Савельева
Смерть
20.02.1888
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 664 (1888) - с Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка https://yandex.ru/archive/catalog/13871523-482e-4358-922c-d36e57b0c8a2/99