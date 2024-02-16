Сат Светлана Белекеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сат Белекей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варя Опей-ооловна
Отец ребёнка: Опей-оол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Опей-оол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уран Опей-ооловна
Отец ребёнка: Опей-оол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Опей-ооловна
Отец ребёнка: Опей-оол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Опей-оол