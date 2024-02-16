Сат Светлана Белекеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сат Светлана Белекеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сат Белекей

Мать: Ондар Докпак-Анай Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варя Опей-ооловна

Отец ребёнка: Опей-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий Опей-оолович

Отец ребёнка: Опей-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уран Опей-ооловна

Отец ребёнка: Опей-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Опей-ооловна

Отец ребёнка: Опей-оол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опей-оол

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