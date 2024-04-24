Буряков Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуряков Иосиф

Буряков Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурякова (Склизская) Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Буряков Венадий Иосифович

Мать ребёнка: Бурякова (Склизская) Мария Аврамовна

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Бурякова Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Бурякова (Склизская) Мария Аврамовна

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.