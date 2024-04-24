Буряков Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Буряков Венадий Иосифович
Мать ребёнка: Бурякова (Склизская) Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Бурякова Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Бурякова (Склизская) Мария Аврамовна
Смерть
Неизвестно