Щербакова Евгения Киндеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1916
Сын: Щербаков Александр Павлович
Отец ребёнка: Щербаков Павел Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1919
Сын: Щербаков Николай Павлович
Отец ребёнка: Щербаков Павел Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно