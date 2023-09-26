Щербакова Евгения Киндеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Евгения Киндеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1916

Сын: Щербаков Александр Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1919

Сын: Щербаков Николай Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Павел Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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