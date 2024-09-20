Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Михаил Денисович
Мать: Прасковья Афанасьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Михаил Денисович, 38 лет, и жена его Прасковья Афанасьевна, 36 лет. У них дети Кузьма 7 лет, Дарья, 14 лет. У него живет Елизар Григрьевич, 56 лет, и же... Показать все
Смерть
После 1724