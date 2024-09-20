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Дарья Михайловна

Место рождения

Давыдково, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Около 1683 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Михаил Денисович

Мать: Прасковья Афанасьевна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Михаил Денисович, 38 лет, и жена его Прасковья Афанасьевна, 36 лет. У них дети Кузьма 7 лет, Дарья, 14 лет. У него живет Елизар Григрьевич, 56 лет, и же... Показать все
Смерть
После 1724

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