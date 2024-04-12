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Меланья Петрова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Между 1834 и 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Екатерина Самойлова

Отец ребёнка: Самойла Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ефимия Самойлова

Отец ребёнка: Самойла Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марфа Самойлова

Отец ребёнка: Самойла Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анастасия Самойлова

Отец ребёнка: Самойла Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Самойлова

Отец ребёнка: Самойла Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойла Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1834 и 1869
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