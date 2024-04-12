Меланья Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиМежду 1834 и 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Екатерина Самойлова
Отец ребёнка: Самойла Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ефимия Самойлова
Отец ребёнка: Самойла Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марфа Самойлова
Отец ребёнка: Самойла Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анастасия Самойлова
Отец ребёнка: Самойла Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Самойлова
Отец ребёнка: Самойла Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойла Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1869