Кузовлева (Першина) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузовлева (Першина) Пелагея Матвеевна

Кузовлева (Першина) Пелагея Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Першин Матвей Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Кузовлев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1887

Дочь: Коняева Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1889

Дочь: Соколова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.02.1978

Муж: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грецова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишутина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close