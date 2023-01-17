Кузовлева (Першина) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Першин Матвей Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1879
Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1887
Дочь: Коняева Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
24.11.1889
Дочь: Соколова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
11.02.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грецова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишутина Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно