Галкина (Ездакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Ездакова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894

Отец: Ездаков Евсей

Мать: Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова (Галкина) Клавдия

Отец ребёнка: Галкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернушкин Григорий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Ткачиха
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Галкин Виктор

Отец ребёнка: Галкин Сергей

Рождение ребёнка
24.03.1930

Сын: Галкин-Чернушкин Алексей

Отец ребёнка: Чернушкин Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Гипертоническая болезнь

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