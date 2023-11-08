Галкина (Ездакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894
Отец: Ездаков Евсей
Мать: Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова (Галкина) Клавдия
Отец ребёнка: Галкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ткачиха
Рождение ребёнка
11.11.1922
Сын: Галкин Виктор
Отец ребёнка: Галкин Сергей
Рождение ребёнка
24.03.1930
Отец ребёнка: Чернушкин Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Гипертоническая болезнь