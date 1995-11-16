Худышина (Калинникова) Александра Африкановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1930
Дата смерти16.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930
Рождение ребёнка
25.11.1955
Дочь: Худышина Вера Викторовна
Отец ребёнка: Худышин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худышин Виктор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.11.1995