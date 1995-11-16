Худышина (Калинникова) Александра Африкановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худышина (Калинникова) Александра Африкановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1930

Дата смерти

16.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930

Отец: Калинников Африкан Иванович

Мать: Калинникова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
25.11.1955

Дочь: Худышина Вера Викторовна

Отец ребёнка: Худышин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худышин Виктор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.11.1995
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